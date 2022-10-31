المستشار الثقافي لنقابة الأطباء لـ قصواء الخلالي: قراءة الأدب جزء أساسي لبهجة الحياة وتقبل الآخر

قال عماد العادلي، المستشار الثقافي الحالي للنقابة العامة لأطباء مصر، إن العلاقة بين الأدب والفلسفة شديدة الثقة، إذ يسعى الطرفان إلى هدف رئيسي يعتمد على طرح الأسئلة، وإنارة الروح والعقل والوصول إلى الماورائيات أو الـ«ما بعد».

الأدب الحقيقي ينفذ بداخل الإنسان

وأضاف «العادلي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن الأدب الحقيقي دائما ما يستطيع أن ينفذ بداخل الإنسان، ويزيح القشرة التي يراها كل الناس لينظر إلى الإنسان الحقيقي دون إدعاء أو زيف.

تحرير العقل والفكر الإنساني

واستطرد: «الفلسفة لها مهمة أساسية، وهي تحرير العقل والفكر الإنساني مما يسيطر عليه من خرافات أو مفاهيم مغلوطة لأن هناك هدف رئيسي من أهداف الفلسفة هو أن نفكر بشكل سليم ونعيش حياتنا بشكل صحيح، وبأقل قدر ممكن من الألم والعذاب والشقاء، والحياة مليئة بالكثير من المنغصات، وهو هدف الفلسفة الأساسي».

وأوضح أن هدف الأدب فيما يخص مسألة العيش جزء أساسي لبهجة العيش وفهم الآخر وتقبله، إذ أن هناك شخصيات بشرية وإنسانية ذات قناعات مختلفة، وبالتالي يمكنني أن أتقبل الآخر من خلال الأدب والفلسفة.