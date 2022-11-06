ضبط 248 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 144 قطعة سلاح ناري و248 قضية مخدرات وتنفيذ 86506 أحكام قضائية متنوعة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تنفيذ 86506 أحكام قضائية

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط 144 قطعة سلاح ناري بحوزة 131 متهما، كما تم تنفيذ 86506 أحكام قضائية.

ضبط 248 قضية مواد مخدرة

كما تم ضبط 248 قضية مواد مخدرة بإجمالي 273 متهما، وتم ضبط 20 متهما وهاربا و14 شخصا لاتهامهم بالقيام بأعمال بلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 243 دراجة مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 17929 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين تم فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.