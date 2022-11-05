تجديد حبس حارس عقار ضُبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس حارس عقار 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لحيازته كمية من أسطوانة مخدر الهيروين، كما طلبت جهات التحقيق استعجال التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليل المخدرات، لورود تقرير مفصل بها.

وكان المتهم خضع لجلسة تحقيق تفصيلية أمام جهات التحقيق، واعترف لحيازته المضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق الأرباح غير المشروعة بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة أخطر بها النقيب محمود عز، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن طريق معلوماته السرية، عن قيام المدعو «محمد ع»، يبلغ من العمر 29 عاما، حارس عقار، ومقيم بأحد الأبراج السكنية بمنطقة مصر العليا، محل عمله، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من مسكنه وكرًا لتجارته الآثمة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمت مداهمة منزل المذكور، وضبطه وبحوزته أسطوانة هيروين وزنت 250 جراما، ومبلغ مالي 700 جنيه، وهاتف محمول، فتم اصطحابه إلى ديوان الشرطة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

الرأي القانوني

وعن إجراءات العقوبة المتوقعة تطبيقها على المتهم، يقول مصطفى عبد المنعم، المحامي والخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه سيجري معاقبته طبقًا للمادة رقم 33 من قانون العقوبات، وهي تبدأ من السجن 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد.