ضبط 281 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزاة الداخلية من ضبط 148 قطعة سلاح ناري، و281 قضية مخدرات، وتنفيذ 86637 حكما قضائيا متنوعا، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 148 قطعة سلاح نارى بحوزة 125متهم وذلك على النحو التالى: 10 بنادق آلية.

14 بندقية خرطوش.

8 طبنجات.

116 فرد محلى.

143 طلقة مختلفة الأعيرة.

15خزينة متنوعة.

182 قطعة سلاح أبيض.

ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 86637 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 344 حكم جناية.

26364 حكم حبس جزئى.

4355حكم حبس مستأنف.

43585 حكم غرامة.

11989 مخالفة وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبوا 5 حوادث بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات تمكنوا من ضبط 281 قضية مواد مخدرة بإجمالى 304 متهم ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,478 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 55,920 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 11,644كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,440 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 9,832 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2,435كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,034 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 1,397جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت200 جرام.

عدد 2955 قرص مخدر.

بينما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 33 متهم و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 16 متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة امكنوا ضبط 554 دراجة نارية مخالفة وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 5 سيارة مُبلغ بسرقتها ،فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 25045 مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال فحص السائقين تم فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.