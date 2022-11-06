مدير المؤتمرات الدولية بالجامعة العربية: الصناعات الخضراء مهمة في خفض نسب التلوث

قال الدكتور أبو بكر حسانين، مدير إدارة المؤتمرات الدولية ومنسق التعاون العربي ونقطة الاتصال الوطنية بجامعة الدول العربية، إن الصناعات الخضراء تؤدي لتخفيض نسب التلوث، في الوقت الذي يأتي فيه مؤتمر المناخ لتنفيذ الشراكات والاتفاقيات العالمية، لافتا إلى أنه لا بد من التكاتف والتعاون الدولي في المشروعات الصناعية الخضراء.

تحويل جميع الصناعات إلى النظام الأخضر الذكي

وأوضح «أبو بكر» خلال استضافته على شاشة «اكسترا نيوز»، أنه يجب تحويل جميع الصناعات إلى النظام الأخضر الذكي، واستبدال كل ما هو موجود من طرق تصنيع تقليدية إلى خضراء، مشيرا إلى أن البيئة المصرية بدأت في وضع استراتيجية لتشغيل المصانع وفقا للنظام الأخضر، وظهر ذلك في مصانع الأسمنت من حيث الاعتماد على الغاز الطبيعي والكهرباء من أجل تحسين البيئة، بالإضافة لاستخدام المخلفات كوقود بديل لمصانع الأسمنت أيضا من أجل الاستفادة من المخلفات بأكبر شكل ممكن للوصول إلى صفر مخلفات غير مستخدمة.

تجارب الدول في الصناعات الخضراء

وأشار إلى أن تجارب الدول في الصناعات الخضراء متعددة ومحل دراسة ويستفاد منها في تحسين الصناعات وتخفيض نسب التلوث بشكل عام، لافتا إلى أن بعض الدول والمنظمات الدولية تعمل في شراكات لإعادة تدوير المخلفات الطبية والصلبة والصناعية للتحكم في معدلات التلوث.