مهندس مصري في قمة المناخ يكشف مهام «الجرسون الذكي»: من عائلة تضم 6 روبوتات

قال إبراهيم محمد، أحد المسؤولين عن تشغيل الروبوتات في مدينة شرم الشيخ، التي تستضيف قمة المناخ حاليا، إن الروبوت «موزو» هو منتج من المخلفات الصلبة ومن إنتاج شركة مصرية وهو ضمن عائلة تضم 6 روبوتات.

مهام الروبوت موزو

وأضاف المهندس «محمد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الروبوت موزو هو تصميم مجموعة من شباب المهندسين لصالح الشركة، وهو الآن بمثابة جرسون ذكي لتوصيل الطعام والطلبات الخفيفة في المطاعم والمستشفيات.

وتابع أن «موزو» موجود منه نسخة في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وهي أحد المستشفيات الصديقة للبيئة صممت لهذا الغرض، موضحا أن الروبوت يعمل بكفاءة عالية في خدمة المرضى، تزامنا مع قمة المناخ.

يُذكر أن الروبوت موزو دخل الخدمة في المطاعم المصرية في أغسطس من عام 2020، ظهر بكثرة مع تفاقم جائحة كورونا، وأحد منتجات شركة مصرية في إنتاج الإلكترونيات.

قمة المناخ في شرم الشيخ

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ COP27، والتي بدأت الفعاليات به اليوم 6 نوفمبر وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري، ومن المقرر يحضرها غالبية زعماء العالم من رؤساء وملوك ووفود غالبية دول العالم.