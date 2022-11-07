وزير المالية البريطاني يعتزم تحديد 60 مليار جنيه من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق

يعتزم جيريمي هانت وزير المالية البريطاني، طرح زيادات ضريبية تصل إلى 60 مليار جنيه إسترليني في 17 نوفمبر المقبل، وخفض الإنفاق بما في ذلك تخفيضات لا تقل عن 35 مليار جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

سوناك يحاول إيجاد طرق لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات

ونقلت صحيفة عن مصدر في وايتهول، قوله إن الأرقام ما زالت تقديرية وقابلة للتغيير، لكن هانت أبلغ الموظفين أنه يبحث عن إجراءات لا تقل قيمتها عن 50-60 مليار جنيه إسترليني في بيان الخريف.

وردا على طلب من وكالة «رويترز» للتعليق، قالت وزارة الخزانة إنها لا تعلق على التكهنات حول الأحداث المالية، ويحاول هانت ورئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من أسبوع، إيجاد طرق لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لسد فجوة في الميزانية تفاقمت بسبب خطط سلف سوناك الاقتصادية ليز تروس التي تغذيها الديون.

من المرجح أن يتم اتخاذ قرارات بشأن رفع المزايا بما يتماشى مع التضخم

وذكرت الجارديان، إن المسودات المبكرة للبيان المقرر تسليمها في 17 نوفمبر تحتوي على خطط لتخفيضات في الإنفاق تصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني وما يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني من الزيادات الضريبية، ومن المرجح أن تشمل تجميد حدود ضريبة الدخل واستهداف تخفيف ضريبة الأرباح.

وفي نفس السياق، من المرجح أن يتم اتخاذ قرارات بشأن رفع المزايا بما يتماشى مع التضخم أو تغيير نظام المعاشات القفل الثلاثي في غضون أيام، بحيث يمكن لمكتب مسؤولية الميزانية المستقل أن يأخذ في الاعتبار أي تغييرات من هذا القبيل في توقعاته.