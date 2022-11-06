وزير الطيران لـ قصواء الخلالي: نتلافى كل الملاحظات بالمطارات في توقيت قياسي

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إنّ الوزارة تعمل على إدارة وتشغيل المطارات، والسيطرة على استخدامات الطاقة فيها، إذ يجر العمل على استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية من البترول، والاعتماد على الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

الاعتماد على الوقود الحيوي

أضاف عباس، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc، الأحد، أنه «في اتجاهنا إلى الاعتماد على الوقود الحيوي الذي يقلل كمية الانبعاثات التي تخرج من الطائرة، ونسعى إلى استخدام الوقود الحيوي في عام 2050، بالنسبة للمحددة لها في الاتفاقيات الدولية، حتى نكون مواكبين لإجراءات الدولة المصرية في مجابهة التغيرات المناخية».

عباس: مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ COP 27

وتابع وزير الطيران المدني: «مصر للطيران هي الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ COP 27، إذ خططت لنقل 34 ألف راكب من الداخل والخارج، سيّرنا رحلات خارجية إلى شرم الشيخ، ونسير رحلات داخلية وخارجية من المطارات المختلفة إلى مطار القاهرة، وننقلهم داخليا إلى مطار شرم الشيخ».

وأكد: «خلال الفترة السابقة حتى انتهاء المؤتمر، هناك مجهود عظيم جدا من شركة مصر للطيران، ورحلات تصل في بعض الأيام إلى أكثر من 10 رحلات في اليوم»، وفى تعقيبه على ما يتم إبداءه من ملاحظات بشأن أوضاع المطارات المصرية، قال: «نتلافى كل الملاحظات بالمطارات، وفي توقيت قياسي».

وأكد أن مصر لديها جذور تاريخية بقطاع الطيران المدني، والخدمة تقدم على أعلى مستوى بطيران منخفض التكاليف، كما أنه يجر العمل تعمل على تحسين جودة الخدمة دائما، لافتا إلى أن الشركات الخاصة تعمل بارتياحية في قطاع الطيران، وسط رقابة صارمة، ويتم التشجيع على عمل القطاع الخاص.