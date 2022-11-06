أستاذ اقتصاد لبرنامج «المشهد»: مخرجات قمة المناخ الدولية ستعيد كتابة التاريخ

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، إن الشهور القليلة الماضية، شهدت ظروف جوية شديدة القسوة، مثل ظهور الجفاف في أوروبا، واحتراق الغابات، وعلى النقيض من ذلك، شهدت باكستان فيضانات عارمة، ما أدى لوفاة الكثير من المواطنين بسبب التغيرات الجوية المتطرفة.

وتابع «سرحان»، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن العالم يواجه تحديا كبيرًا بسبب التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة وقف المجتمع الدولي للحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة.

وشدد على ضرورة وجود نقطة تحول وعلامة فاصلة لمواجهة التغيرات المناخية، معقبًا: «التاريخ سيعاد كتابته بسبب مخرجات قمة المناخ الدولي، لأن العالم ليس لديه وقت لمواجهة التغيرات المناخية».