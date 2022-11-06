وزيرة الثقافة لـ قصواء الخلالي: نقدم فعاليات متنوعة في قمة المناخ

قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة حريصة للغاية في تقديم صورة ذهنية للثقافة المصرية المتنوعة خلال مؤتمر المناخ، منذ أن جرى تكليف الوزارة بتقديم نشاط في قمة المناخ الجاري حاليا في شرم الشيخ، مشيرة إلى أن النشاطات التي قدمتها الوزارة لحاضري المؤتمر، متنوعة بين ثقافي وفني.

الكيلاني: النشاط الثقافي يشمل مجموعة من الندوات

أضافت «الكيلاني»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «cbc»، أن النشاط الثقافي يشمل مجموعة من الندوات، من ضمنها ندوة عن العمارة البيئية المصرية القديمة، وأخرى عن الصناعات الثقافية، وهو مصطلح جديد في مصر.

الكيلاني: نحن بصدد تفعيل الشركة القابضة للصناعات الثقافية

واستطردت: «احنا في الوزارة بصدد تفعيل الشركة القابضة للصناعات الثقافية، وأعلنا عن قرار بإنشاء الشركة التابعة للسينما، وهتبدأ العمل في أسرع وقت، ويتبعها العديد من الشركات التابعة كالشركة التابعة للصناعات والحرف التراثية».

وأوضحت أنه بالنسبة للنشاط الفني، فقد استحوذ على المساحة الأكبر، وتم مراعاة وجود تنوع فني على مستوى الجمهورية، وفيه تم المشاركة عبر قطاع هيئة قصور الثقافة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، «حطينا برنامج على مدار أيام المؤتمر بمجموعة من العروض المتنوعة لفرق الفنون الشعبية لهيئة قصور الثقافة من أنحاء الجمهورية، من سيوة ومطروح وأسوان وغيرها من المحافظات».