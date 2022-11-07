حظك اليوم برج القوس الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج القوس طاقة هائلة تجعله منطلقا ومحبا للحياة والتغيير الدائم للأماكن، فهو يحب التجديد ويكره الروتين والملل، ما جعله يجد صعوبة في التعامل مع الأعمال المكتبية التي تحتاج للبقاء لساعات طويلة في مكان واحد.

وفي التقرير التالي، يقدم موقع «الوطن» لمحبي متابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية، من أصحاب برج القوس حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج القوس اليوم، عليك أن تحافظ على حماسك وطاقتك وصحتك اليوم.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، قالت «فؤاد»: يعدك الفلك اليوم بحياة عاطفية واجتماعية مميزة.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز نجوم برج القوس الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.