حظك اليوم برج الدلو الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل مولود برج الدلو، الاحتفاظ بمساحته الشخصية بعيدًا عن المقربين منه، فهو لا يفضل التحدث عن أموره الشخصية مع الكثيرين، وينتقي من يخبرهم بأموره الخاصة بعناية، وبعد اختبارات ثقة متعددة.

وفي التقرير التالي، يقدم موقع «الوطن» لمحبي متابعة تأثير حركة الفلك والكواكب والأبراج على حالة مواليد الأبراج السماوية من أصحاب برج الدلو حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، يكون مولود البرج سيئ المزاج ويسهل استفزازه اليوم؛ لذا يجب أن يحاول الابتعاد عن التعنت.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: عليك أن تحمي حياتك من أي تدخل من المحيطين بك.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير هذا البرج، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين