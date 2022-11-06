جلسات تخاطب ضمن خدمات مركز كفر الشيخ لتنمية مهارات أطفال «قادرون باختلاف»

نظم مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك بمركز شباب كفر الشيخ، تدريبات متنوعة لأطفالنا «قادرون باختلاف»، بالمجان بشكل كامل والذي استُحدث ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة و«مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تعديل السلوك وتنمية المهارات

وتُقدم الخدمة داخل المركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة، لإجراء جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي، بالإضافة إلى التقييم النفسي.

تنمية التخاطب لأطفال التوحد

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المركز يعمل على تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام الذين تم حدوث تأخر لهم في النطق من حوادث أو الجلطات الدماغية، والتخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامان أو يزيد، لافتاً أن هذا يحدث لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي، لأن المدربين به يركزون على تحسين الانتباه والتركيز والذاكرة بشكل علمي أكبر وبأحدث الأجهزة.

جدير بالذكر، أن جميع التجهيزات بمركز التخاطب هدية من الجهة المانحة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية»، وتدريب الشباب والمدربين علمياً، وعمل دورات لتنمية مهاراتهم، ويأتى ذلك تحت إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، مسؤول مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ.