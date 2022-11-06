إصابة عامل سقط من قطار المنصورة.. ووالده: «كان واقف على الباب ووقع»

أصيب عامل بمحافظة الدقهلية اليوم، بإصابة خطيرة من اشتباه ارتجاج في المخ، وجرح قطعي في الجبهة، إثر سقوطه من قطار «المنصورة – المطرية» وأثناء وقوفه على باب إحدى العربات اختل توزنه وسقط أرضا مما أدى إلى حدوث إصابته بعد خروج القطار من محطة منشأة عاصم مركز منية النصر، وجرى نقله إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مأمور مركز شرطة منية النصر، إخطارا من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المدعو «محمد ناصر لطفي محمد» 23 عاما، عامل، المقيم بقرية الحميدية دائرة المركز، وأكد الأطباء أنه مصاب بجرح قطعي في الجبهة، واشتباه ما بعد الارتجاج ادعاء سقوط من قطار ولا يمكن استجوابه.

سؤال والد المصاب في محضر الشرطة

انتقل مأمور ومباحث المركز إلى المستشفى وبسؤال ناصر لطفي، والد المصاب، 58 عام، موظف بالإدارة البيطرية بمنية النصر، قرر في محضر الشرطة، أنه حال استقلال نجله القطار رقم 215 ركاب القادم من المنصورة ومتجه إلى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ووقوفه على باب إحدى العربات اختل توازنه وسقط أرضا، مما أدى إلى حدوث إصابته.

سقوط العامل عقب خروج القطار من المحطة

وأكد والد المصاب أن الإصابة وقعت لنجله عقب خروج القطار من محطة السكة الحديد في قرية منشأة عاصم دائرة المركز ولا يتهم أحدا بالتسبب في الحادث.

حرر عن ذلك المحضر رقم 5508 لسنة 2022 إداري منية النصر وجاري العرض على النيابة العامة.