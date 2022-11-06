الإعلامي يوسف الحسيني: توصيات قمة المناخ وديعة مصر أمام العالم

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن التوصيات الصادرة عن قمة المناخ، ستكون وديعة مصر أمام العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وحدثت مناقشة طويلة حول الشراكة بين مصر والصندوق، «هناك برنامج تعاون متفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي من أجل مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري».

الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

وتابع الحسيني خلال تقديمه برنامج «التاسعة» والمذاع على «القناة الأولى المصرية»: «الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بدأ في مصر منذ 2016، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي إلى أن جاءت أزمة كورونا، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وصندوق النقد الدولي لن يساعد الدولة في حالة إن كانت ضعيفة لأنه مجرد صندوق إقراض، ولابد أن يستفيد من القروض التي يقدمها، ويكون متأكدا من قدرة الدولة المقترضة على رد المبلغ بشكل مؤكد، وبنسبة 100%».

صندوق النقد يقرض الدول المساهمة

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن صندوق النقد يقرض الدول المساهمة لديه، ومصر مساهمة لديه بنسبة 2.9 مليار دولار، ويتم تحديد القرض وفقا لحد المساهمة، وفي حال طلب المزيد يجب أن تكون اقتصادا واعدا ويتحدد ذلك من خلال تقيم الصندوق لوضعك الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات مالية أخرى.