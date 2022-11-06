قناة «الحياة» تنشر فيديو لإضاءة منطقة الأهرامات باللون الأخضر مع انطلاق قمة المناخ

نشرت الصفحة الرسمية لقناة «الحياة» فيديو يظهر فيه إضاءة منطقة الأهرامات باللون الأخضر، تزامنا مع انطلاق قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ.

وكتبت الصفحة تعليقا على الفيديو: «يجب أن نتحرك الآن من أرض الحضارة والتاريخ، الأهرامات تتزين بشعار مؤتمر قمة المناخ، ورسالة من أم الدنيا لكل الدنيا».

وظهر مكتوبا على الأهرامات عبارة باللغة الإنجليزية تعني «يجب أن نتحرك الآن»، وشعار قمة المناخ.

وانطلقت اليوم، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 27، والتي تستمر لمدة أسبوعين في مدينة شرم الشيخ، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.