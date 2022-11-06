خبير اقتصادي لـ يوسف الحسيني: المتسبب في تلوث كوكب الأرض يجب أن يدفع فاتورة العلاج

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن المتسبب في تلوث كوكب الأرض هو من يجب أن يدفع الأموال من أجل التصدي لتداعيات التغيرات المناخية، وفاتورة التلوث والانبعاثات، وأيضًا من يدفع فاتورة علاج وإصلاح تلك المشكلات التي أدت إلى زيادة التغيرات المناخية.

بدرة: نرى يومًا بعد يوم تراجع منحدر المناخ العالمي

وأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني المُذاع على القناة المصرية الأولى: «نرى يومًا بعد يوم تراجع منحدر المناخ العالمي»، مشيرًا إلى أن العالم يشهد اليوم من مصر أهم رسالة ورؤية لكيفية تكاتف المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ولفت إلى وجود علامات بارزة في دول شرق آسيا والهند تدل على أن هناك تحديات كبيرة جدًا في علاج التغيرات المناخية، وذلك عن طريق علاج تداعيات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الدول الكبرى التي تنتج أكثر من 70% من الانبعاثات يجب أن تتحمل 70% من كلفة التصدي لآثار تغير المناخ.

بدرة: الدول الكبرى تهرب من إصلاح وعلاج تلك المشكلات

وأوضح أن الكبار يهربون من إصلاح وعلاج تلك المشكلات، حيث لم تف أمريكا بوعودها بشأن دفع 100 مليار دولار لمكافحة التغيرات المناخية، «تأثرنا بجائحة كورونا فازداد الوضع سوءًا بخصوص عدم الاجتماع وحول كلفة علاج التداعيات السلبية للتغيرات المناخية»، مؤكدا أنه في حالة عدم اعتراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بميثاق رسمي حول خفض الانبعاثات سيتكلف العالم تريليونات لعلاجها بعد ذلك.