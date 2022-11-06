ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر: نسيان مشكلات المرأة في ظل التغيرات المناخية

قالت فريدريكا ميير، ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إننا نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة 2030 والتي تنص على إعطاء الفرصة لصوت المرأة والشباب في إطار تغير المناخ، لافتة إلى أن مشكلات المرأة كثيرا يتم نسيانها في الظروف الحالية وعلى سبيل المثال ما حدث في باكستان، فالنساء ما زلن بحاجة لوسائل منع الحمل ومشاكلهن لم تنتهِ، خاصة في ظل هذه الكوارث فنحن نركز بشكل أكبر على ما يواجه المرأة من مشكلات وخاصة الحمل والولادة.

%26 من الشباب في الدول النامية تحت سن العشرين ويجب الاستماع إليهم

وأوضحت فريدريكا ميير، خلال استضافتها على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ولادة الكثير من المواليد في فترات الكوارث يعني أن المرأة ستكون محرومة من الحصول على وسائل منع الحمل التي تبحث عنها في الأساس ولن تكون هناك فرصة للشباب للتعبير عن أصواتهم والتحدث بحرية، لافتة إلى أن 26% من الشباب في الدول النامية هم تحت سن العشرين، ويجب أن نستمع إليهم ونعرف ما يقولون ويتمنون تحقيقه.

صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

وأشارت ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إلى أن صندوق السكان يهدف إلى تمكين المرأة والعمل مع الفتيات من عمر الـ10 سنوات إلى 15، وهي الفترة التي تنتقل فيه الفتاة إلى مرحلة شباب المرأة، ولا بد من استمرارهم في الحصول على التعليم، مع توفير وسائل منع الحمل وضرورة انتظام الفتيات في الدراسة، خاصة في أوقات الكوارث التي تقرر فيها الأسر إبقاء الفتيات للمساعدة في أعمال المنزل وعدم الذهاب للمدارس.