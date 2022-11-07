رئيس «الأرصاد» السابق يحذر من ظواهر جوية عنيفة تضرب مصر: «أمطار وثلوج»

كشف الدكتور أحمد عبدالعال الرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل التغيرات المناخية التي تعرضت لها مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة ترصد درجات الحرارة وحالة المناخ منذ 100 عام، لافتًا إلى أنهم اكتشفوا حدوث تغير كبير في المناخ وحالة الطقس.

وأكد الرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تغيرات الأرصاد شملت الصيف والشتاء بشكل واضح، مضيفًا «الشتاء الماضي الناس كانت بتقول ده شتاء لم يحدث من قبل وهو ده التغير المناخي البرد شديد قوي»، لافتًا إلى أن الدراسات الجوية كشفت أن عدد الظواهر الجوية كالأمطار سيقل ولكن سيزيد في العنف ضاربًا المثل بما حدث من أمطار في التجمع الخامس وثلوج في القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن المواطن العادي بدأ يشعر بهذه التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن نسبة الرطوبة في القاهرة لم تكن تصل لـ 80%، مشيرًا إلى أن طقس مصر كان «حار جاف صيفًا»، موضحا أن الطقس تغير «مبقاش جاف ووصلت النهاردة نسب الرطوبة بقت عالية زينا زي الخليج وهي اللي محسسانا بدرجة الحرارة».

المواطن العادي بدأ يشعر بتغيرات المناخ

وأشار «عبدالعال» إلى أن المواطن العادي بدأ يشعر بدرجات الحرارة رغم أن درجات الحرارة هذا الصيف لم تزد عن 38 درجة، مؤكدًا أن الإحساس بدرجات الحرارة زاد نتيجة نسبة الرطوبة العالية والتلوث البيئي والذي أظهر التغير المناخي إذ أظهرت الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.