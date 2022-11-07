بايدن يتعثر على المسرح في حدث انتخابي قبل يوم من التجديد النصفي «فيديو»

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إلقاء خطاب في حدث انتخابي داعم لحاكمة «ولاية نيويورك» الحالية الديمقراطية، كاثي هوكول، أن الرئيس البالغ من العمر«79 عاما»، كاد أن يسقط على خشبة المسرح.

I like how they make the hologram stumble around, just like the real Joe Biden. pic.twitter.com/T51mDzmbvy — Patrick Basedman (@patrickbasedmn) November 7, 2022

وأثناء حديث بايدن عن خفض تكلفة الأدوية الموصوفة لكبار السن، يبدو أنه داس على شيء ما، ووصف هذا الشيء بأنه «شيء أسود»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال بايدن، أمس الأحد: «يومان حتى الانتخابات الأهم في حياتنا»، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكيو»الأمريكية.

قال رئيس اللإدارة الأمريكية الحالي، جو بايدن، إن العديد من مرشحي «الحزب الجمهوري» لمناصب مختلفة في انتخابت التجديد النصفي، يمكنهم الإعلان عن حدوث مخالفات خلال التصويت في حالة الهزيمة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 300 مرشح جمهوري لمناصب فدرالية ومحلية مختلفة في الولايات يرفضون نتائج الانتخابات ويقولون إنه لم يفز بالانتخابات، رغم فشل مئات المحاولات للطعن حتى في محاكم الجمهوريون.

بايدن: «الجمهوريون» لا يحاولون إنكار حق المواطن في التصويت فحسب

وأضاف «بايدن» خلال اجتماع مع الناخبين في ضاحية «نيويورك يونكرس»، إن «الجمهوريون» لا يحاولون إنكار حق المواطن في التصويت فحسب بل يحاولون إنكار الحق في أخذ صوت الشعب بعين الاعتبار.

وتنطلق انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، غدًا الثلاثاء، وتعهد الجمهوريون بتوجيه إنذار لرئيس البلاد، جو بايدن واستعادة «الكونجرس»، في انتخابات التجديد النصفي، فيما أصر «الحزب الديمقراطي» على أنه لن يخسر المعركة.

ويتنافس المرشحون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» على 435 مقعدا بـ«النواب»، و35 مقعدًا فقط في «مجلس الشيوخ»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».وصوت 40 مليون أمريكي في وقت مبكر في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، فيما زار بايدن نيويورك، واتجه رئيس الإدارة الامريكية السابق دونالد ترامب إلى ميامي لحشد المناصرين.

وفي وقت سابق، أظهرت استطلاعات الرأي، تقدم الجمهوريين في «مجلس النواب»، واكتسابهم زخما في المواجهات الرئيسية على مقاعد «الشيوخ».

صحفي: الديمقراطيون جعلوا الرقابة جزءا مركزيا من استراتيجيتهم السياسية

بدوره، قال الصحفي بشبكة «فوكس» الإخبارية الأمريكية، جلين جرينوالد، إن الديمقراطيين استنتجوا بعد عام 2016، أن الطريقة الوحيدة للفوز بالانتخابات هي التحكم بتدفق المعلومات عبر الإنترنت، مضيفًا أن الحزب الديمقراطي يسعى إلى إعادة تعريف معنى مصطلح حرية التعبير.

وأشار جرينوالد، إلى أن الديمقراطيون جعلوا الرقابة جزءًا مركزيًا من استراتيجيتهم السياسية.

غضب بين الأمريكيين بسبب الأسعار

وفي سياق متصل، قام مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بالتبليغ عن تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أسعار المحروقات في بلاده.

وهذه هي المرة الثانية على الأقل التي يتم فيها الإبلاغ عن تغريدة على «تويتر» منذ استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك على موقع التدوينات القصيرة.

وفي وقت سابق، قال بايدن في تغريدة، إن السعر الأكثر شيوعًا في محطات الوقود في الوقت الحالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة هو 3.19 دولار للجالون الواحد، مضيفا إن هذا تقدم.

والسعر الذي ذكره المسؤول الأمريكي، لا يمت للواقع بصلة، حيث يبلغ متوسط سعر الجالون الواحد «الجالون يساوي 3.78 لترات» 3.8 دولار.