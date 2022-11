بايدن يتعثر على المسرح في حدث انتخابي قبل يوم من التجديد النصفي «فيديو»

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إلقاء خطاب في حدث انتخابي داعم لحاكمة «ولاية نيويورك» الحالية الديمقراطية، كاثي هوكول، أن الرئيس البالغ من العمر«79 عاما»، كاد أن يسقط على خشبة المسرح.

I like how they make the hologram stumble around, just like the real Joe Biden. pic.twitter.com/T51mDzmbvy