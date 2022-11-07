«الأرصاد» تحذر من اضطرابات جوية: أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اضطراب حالة الطقس بداية من اليوم، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، يقابله منخفض آخر على سطح البحر المتوسط، ما يزيد نشاط الرياح الغربية والشمالية الغربية أحيانا على مدن محافظات الجمهورية، عدا شمال وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنّ حالة عدم الاستقرار تستمر لـ3 أيام مقبلة.

حالة الطقس

ولفتت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، تتقدم إلى الداخل خلال ساعات النهار، وتصل إلى شمال وجنوب الوجه البحري، مع توقعات بوصولها خفيفة على مناطق متفرقة من محافظة القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة، أنّ الطقس سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، معتدل على السواحل الشرقية والغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم وفق بيان هيئة العامة للأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 27 - 17.

- العاصمة الإدارية 27 - 17.

- 6 أكتوبر26 - 18.

- بنها 27 - 18.

- دمنهور 25 - 18.

- كفر الشيخ 26 - 17.

- المنصورة 26 - 17.

- دمياط 25 - 19.

- بورسعيد 26 - 19.

- الإسماعيلية 28 - 16.

- السويس 27 - 16.

- الزقازيق 26 - 17.

- شبين الكوم 26 - 16.

- طنطا 26 - 16.

- شلاتين 29 - 21.

- الإسكندرية 26 - 17.

- العلمين الجديدة 26 - 17.

- وادي النطرون 26 - 17.

- مطروح 27 - 15.

- السلوم 27 - 15.

- سيوة 27 - 12.

- العريش 26 - 18.

- رفح 26 - 18.

- الطور 27 - 18.

- كاترين 21 - 12.

- رأس سدر 27 - 17.

- نخل 24 - 12.

- طابا 25 - 19.

- نويبع 26 - 20.

- حلايب 28 - 21.

- شرم الشيخ 29 - 22.

- الغردقة 29 - 20.

- مرسى علم 29 - 21.

- الفيوم 26 - 16.

- بني سويف 26 - 15.

- المنيا 26 - 15.

- أسيوط 26 - 14.

- سوهاج 27 - 15.

- قنا 28 - 17.

- الأقصر 29 - 16.

- أسوان 29 - 17.

- الوادي الجديد 28 - 14.

- أبو سمبل 29 - 17.

- أبو رماد 28 - 21.

- رأس حدربة 28 - 21.