الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: أمطار ورياح ومائل للبرودة ليلا

أعلنت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أماكن سقوط الأمطار غدًا وحالة الطقس، ليكون غائم جزئيًا على معظم الأنحاء، ومشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وحدد خبراء الأرصاد، في بيان إن أماكن سقوط الأمطار غدا لتتعرض منطقة جنوب الوجه البحري إلى سقوط أمطار بنسبة 30%، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

بينما تكون الأمطار متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتنشط الرياح أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس، توقعت هيئة الأرصاد، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل على السواحل الشمالية الغربية، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فقد جاءت درجات الحرارة غدا على جميع المناطق، وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 26 - 17

- العاصمة الإدارية 26 - 17

- 6 أكتوبر26 - 17

- بنها 26 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 26 - 17

- المنصورة 26 - 17

- دمياط 25 - 19

- بورسعيد 26 - 19

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 16

- الزقازيق 26 - 17

- شبين الكوم 26 - 16

- طنطا 26 - 16

- شلاتين 29 - 21

- الإسكندرية 26 - 17

- العلمين الجديدة 26- 17

- وادي النطرون 26- 17

- مطروح 27 - 15

- السلوم 27 - 15

- سيوة 27 - 12

- العريش 26 - 18

- رفح 26 - 18

- الطور 27 - 18

- كاترين 21 - 12

- رأس سدر 27 - 17

- نخل 24 - 12

- طابا 25 - 19

- نويبع 26 - 20

- حلايب 28 - 21

- شرم الشيخ 29 - 22

- الغردقة 29 - 20

- مرسى علم 29 - 21

- الفيوم 26 - 16

- بني سويف 26 - 15

- المنيا 26 - 15

- أسيوط 26 - 14

- سوهاج 27 - 15

- قنا 28 - 17

- الأقصر 29 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 28 - 14

- أبو سمبل 29 - 17

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 28 - 21.