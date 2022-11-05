«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، عن أماكن سقوط الأمطار غدا، وحالة الطقس المتوقعة على جميع الأنحاء، إذ يتوقع أن تشهد البلاد أجواء غائمة جزئيا على معظم الأنحاء، ومشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فأن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد تشهد أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 30%، وذلك على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية، فضلا عن نشاط الرياح على أقصى غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال.

وتتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس، قالت هيئة الأرصاد، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدا

وبعد عرض أماكن سقوط الأمطار غدا، نستعرض درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء غدا، وفق توقعات خبراء الأرصاد، كالتالي:

- القاهرة 26- 17.

- العاصمة الإدارية 26- 17.

- 6 أكتوبر26- 1718.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 25- 18.

- كفر الشيخ 26- 17.

- المنصورة 26- 17.

- دمياط 25- 19.

- بورسعيد 26- 19.

- الإسماعيلية 27- 16.

- السويس 26- 16.

- الزقازيق 26- 17.

- شبين الكوم 26- 16.

- طنطا 26- 16.

- شلاتين 29- 21.

- الإسكندرية 26- 17.

- العلمين الجديدة 26- 17.

- وادي النطرون 26- 17.

- مطروح 27- 15.

- السلوم 27- 15.

- سيوة 27- 12.

- العريش 26- 18.

- رفح 26- 18.

- الطور 27- 18.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 27- 17.

- نخل 24- 12.

- طابا 25- 19.

- نويبع 26- 20.

- حلايب 28- 21.

- شرم الشيخ 29- 22.

- الغردقة 29- 20.

- مرسى علم 29- 21.

- الفيوم 26- 16.

- بني سويف 26- 15.

- المنيا 26- 15.

- أسيوط 26- 14.

- سوهاج 27- 15.

- قنا 28- 17.

- الأقصر 29- 16.

- أسوان 29- 17.

- الوادي الجديد 28- 14.

- أبو سمبل 29- 17.

- أبو رماد 28- 21.

- رأس حدربة 28- 21.