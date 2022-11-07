«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم: أمطار بالسواحل الشمالية والقاهرة

كشفت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الاثنين في محافظات الجمهورية، إذ من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وحتى ساعات الصباح الباكر، كما يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار من القاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد، وغائم بشكل جزئي على جميع المدن والمحافظات عدا محافظات شمال الصعيد وجنوب البلاد.

وأضافت «الأرصاد» في بيان، أن الطقس سيكون ممطرا على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات «القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري»، مع استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد خلال الـ 48 المقبلة، إذ ستكون الأمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، مع استمرار نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 26- 17.

- العاصمة الإدارية 26- 17.

- 6 أكتوبر26- 1718.

- بنها 26- 18.

- دمنهور 25- 18.

- كفر الشيخ 26- 17.

- المنصورة 26- 17.

- دمياط 25- 19.

- بورسعيد 26- 19.

- الإسماعيلية 27- 16.

- السويس 26- 16.

- الزقازيق 26- 17.

- شبين الكوم 26- 16.

- طنطا 26- 16.

- شلاتين 29- 21.

- الإسكندرية 26- 17.

- العلمين الجديدة 26- 17.

- وادي النطرون 26- 17.

- مطروح 27- 15.

- السلوم 27- 15.

- سيوة 27- 12.

- العريش 26- 18.

- رفح 26- 18.

- الطور 27- 18.

- كاترين 21- 12.

- رأس سدر 27- 17.

- نخل 24- 12.

- طابا 25- 19.

- نويبع 26- 20.

- حلايب 28- 21.

- شرم الشيخ 29- 22.

- الغردقة 29- 20.

- مرسى علم 29- 21.

- الفيوم 26- 16.

- بني سويف 26- 15.

- المنيا 26- 15.

- أسيوط 26- 14.

- سوهاج 27- 15.

- قنا 28- 17.

- الأقصر 29- 16.

- أسوان 29- 17.

- الوادي الجديد 28- 14.

- أبو سمبل 29- 17.

- أبو رماد 28- 21.

- رأس حدربة 28- 21.