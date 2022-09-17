نجلاء بدر: سيكون للوطن العربي حق المشاركة بمهرجان القاهرة للدراما مستقبلا

كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن مشاركة المسلسلات التى تعرض على منصات رقمية، قائلة: «فى الخطة المستقبلية ستنضم تلك المسلسلات للتقييم ولها حق المشاركة في المهرجان، وأيضاً المسلسلات الخليجية والعربية، فسيكون الوطن العربى بأكمله من حقه المشاركة، ولكن الوقت هذا العام كان قصيراً ولم نتمكن من ذلك، فنتمنى أن تتم الدورة الأولى على خير وأن تنال إعجاب الجميع، وسيكون هناك خطط أخرى ومفاجآت فى الدورات المقبلة».

تأسيس المهرجان تحرك بصورة سريعة

وتابعت الفنانة نجلاء بدر حديثها، «الأمر تحرك بصورة سريعة، وعقدنا جلسات مبدئية ووضعنا الخطوات الأولى لتأسيس مهرجان القاهرة للدراما، ثم رفع الدكتور أشرف زكي الأمر للجنة المختصة لتحديد نوعية المسلسلات المشاركة وقيمة الجوائز، ولاقى الأمر إقبالاً كبيراً وترحيباً ودعماً من كل مؤسسات الدولة، وكان الحافز الأساسي الذى وضعناه هو تكريم الفنانين من مهرجان بلدهم، فهذا شىء كبير وأعتقد سيكون له تأثير كبير فى نفوس الفنانين».

مشروعات وأفكار كثيرة سيتم الكشف عنها

وأكدت الفنانة نجلاء بدر أن هناك مشروعات وأفكار كثيرة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، منها أيضاً تكريم الفنانين المعتزلين الذين لم يظهروا منذ فترة، فسوف يتم إلقاء الضوء عليهم والكشف عنهم وتكريمهم في حياتهم تقديراً لما قدموه خلال مشوارهم الفني.

واستطردت نجلاء بدر حديثها «هدفنا الأساسي الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان، وتشجيع الفنانين للارتقاء بالفن المصري، وإبراز الدور الذى طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي».