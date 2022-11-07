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الرئيس السيسي يفتتح القمة العالمية للمناخ COP27 بعد قليل

كتب:

نرمين عفيفي
09:10 ص | الإثنين 07 نوفمبر 2022
قمة المناخ

قمة المناخ

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، القمة العالمية للمناخ COP27 بعد قليل بمدينة شرم الشيخ، وفق ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

انطلاق قمة المناخ

وانطلقت فعاليات «قمة المناخ» في دورتها الـ27 (COP27) في مدينة «شرم الشيخ»، أمس الأحد، والتي تستمر حتى 18 من شهر نوفمبر الجاري، بحضور أكثر من 120 من قادة الدول ومشاركة نحو 30 ألف شخص في القمة.

ولي العهد السعودي يصل اليوم شرم الشيخ

فيما يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى «شرم الشيخ»، للمشاركة في «كوب 27»، يرافقه عدد من كبار المسؤولين بينهم وزراء الطاقة والزراعة والصناعة ومبعوث المملكة لشؤون المناخ وغيرهم.

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