أستاذ علوم بيئية: دور مصر قيادي في تمثيل أفريقيا بقمة المناخ

قال الدكتور أيمن إسماعيل أستاذ العلوم البيئية والتنمية المستدامة، إنّ اليوم الأول للمؤتمر شهد انتقال رئاسته من الدولة السابقة المملكة المتحدة إلى مصر، وإلقاء العديد من الكلمات الهامة للمسؤولين المحليين والدوليين، وتضمنت عدة محاور أبرزها الآمال المتعلقة بقمة المناخ الحالية، لتنفيذ التعهدات وما تم التوصل له من اتفاقيات بالماضي، والرغبة في رؤية هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، والتأكيد على ضرورة التعاون بين الدول وخضوع الدول والقادة للمسألة فيما يتعلق بقضايا المناخ.

تعويض الدول النامية عن خسائرها

وأضاف «إسماعيل» خلال لقائه على فضائية «النيل للأخبار»، أن كوب 27 حقق أخيرًا موافقة الدول الكبرى الحديث عن الخسائر والأضرار، وهو الأمر الذي لم تنجح به المؤتمرات السابقة على مدار أكثر من 30 عاما، فالقارة الإفريقية تعد أكثر المناطق تضررًا بسبب التغيرات المناخية، ويصل حجم تأثيراتها إلى ثلث تأثيرات العالم، رغم أن حجم الانبعاثات الصادرة عنها تتراوح بين 3% و5%، وهو ما يبرز أهمية عن الجهات والدول المنوط بها تحمل تكاليف الخسائر والأضرار.

مصر تقوم بدورها القيادي في تمثيل أفريقيا

وأوضح أستاذ العلوم البيئية والتنمية المستدامة، أن مصر ستؤدي دورها القيادي لتمثيل أفريقيا وتوضيح الضغوط الكبيرة التي تعاني منها القارة السمراء نتيجة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن اليوم الأول من كوب 27 أظهر أن الدول الكبرى المسؤولة عن 80% من حجم الانبعاثات أكثر تفهمًا لحق الدول النامية في التعويض عن الخسائر والأضرار.