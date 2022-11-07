قانوني يوضح عقوبة السرعة الزائدة بعد إصابة 6 أشخاص في حادث على الدائري الأوسطي

بعد أن أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص من أعلى الطريق الدائري الأوسطي، أمس الأحد، بسبب السرعة الزائدة التي نتجت من إخلال عجلة القيادة من السائق، وأدى ذلك لانقلابها، وعلى الفور تمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين للمستشفى، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتم تيسر حركة المرور، وعقب ياسر سيد المحامي بالنقض على عقوبة السائق المتهور بسبب قيادته للسيارة بسرعة زائدة.

عقوبة السائق المتهم

وقال «سيد»، إنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن المتهم يواجه عقوبة الحبس والغرامة، وحسب المادة رقم 238، فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة».

وأضاف المحامي أنه حسب القانون «أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال وقعت الجريمة نتيجة لإخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته».

وأوضح أنه وفقًا للقانون «إذا كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين».

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بانقلاب ميكروباص من أعلى الطريق الدائري الأوسطي، وكانت انتقلت على الفور سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصابين للمستشفى، وانتقلت الخدمات المرورية، للوقوف على أسباب الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين سبب الحادث أنه بسبب السرعة الزائدة وأدي ذلك لاختلال عجلة القيادة مما أدي لانقلابها.