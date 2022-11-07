مصرع 4 أشخاص وإصابة 76 آخرين في حوادث متفرقة بـ4 دول بينها العراق

شهدت 4 دول بينها بلد عربي، خلال الساعات القليلة الماضية حوادث مختلفة، جاء في مقدمتها حادثا انهيار شرفة مبنى في مديدنة «سوتشي» الروسية وخروج قطار عن مساره وسط «سول»، وحريق في «منطقة الوزيرية» بالعراق، وانفجار أسطوانة غاز داخل مبنى سكني في باكستان، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 76 آخرين.

وأسفر حادث انهيار شرفة مبنى سكن، في مدينة «سوتشي» الواقعة جنوب روسيا، عن مصرع شخصين اثنين، فيما قالت السلطات الروسية، إن الحدث كان عرضيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

السلطات الروسية: عدم وجود مخاطر لانهيار آخر بالمنزل

ووفقا للسلطات المحلية، يعود المنزل لعام 1958، مشيرة إلى عدم وجود مخاطر لانهيار آخر فيه.

وأشارت «طواقم الدفاع المدني» الروسية، إلى وجود 3 أشخاص كانوا على شرفة المبنى لحظة وقوع حادث الانهيار، موضحة أن نقل الثالث إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن الحادث وقع بالمنطقة الوسطى من المدينة الواقعة بإقليم كراسنودار جنوب روسيا.

خروج 5 عربات قطار عن القضبان

وفي كوريا الجنوبية، أسفر حادث خروج قطار عن مساره وسط عاصمة البلاد «سول»، عن إصابة 30 راكبا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان القطار يحمل على متنه 275 راكبا، وقالت شركة السكك الحديدية الكورية الجنوبية، إن 5 عربات ركاب خرجت عن القضبان، وأشارت سكك حديد كوريا الجنوبية، إلى إجراء تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وفي العراق، أصيب 32 شخصاً بينهم ضباط، جراء حريق اندلع في مبنى مكون من عدة طوابق تحتوي على مخازن للعطور بـ«منطقة الوزيرية» وسط العاصمة «بغداد»، وقال مصدر أمني عراقي، لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن من بين المصابين، مدير عام الدفاع المدني وضابط.

من جانبه، أشار مدير العلاقات في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إلى وجود أكثر من 10 مفقودين على إثر انهيار جزء من المبنى عقب نشوب الحريق.

حريق الوزيرية #بغداد من الصباح والى الآن ما يزال مستمر ربي يدفع شر الأشرار طوارق الليل والنهار بحق محمد وآله الأطهار ويعوض صاحب المخازن خيرا منها. pic.twitter.com/mFl5ap0Yyp — Ms.Noor (@no0r313) November 6, 2022

وفي وقت لاحق، أوضح مصدر أمني عراقي، إلى إخماد حريق «منطقة الوزيرية»، مضيفا أن البحث عن المفقودين يتم بمشاركة فرق تخصصية.

حسبنا الله ونعم الوكيل

مخازن الوزيرية

#بغداد pic.twitter.com/wJF8ym9YcI — Sayf سيف (@IraqSword) November 6, 2022

وفي «كراتشي» الباكستانية، لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرين بينهم إصابات بالغة على إثر إنفجار اسطوانة غاز داخل مبنى سكني، في ميناء المدينة الواقعة جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».