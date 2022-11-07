وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية: جائزة أفضل باحث من inso الهندية تكليل لمجهوداتي

قالت الدكتورة منال سرور، وكيل معهد تكنولوجيا الأغذية، إنها حصلت على جائزة أفضل باحث لعام 2022 في العلمية الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا من مؤسسة «inso» الهندية، بعد قيامها بالعديد من الأبحاث في مجال الأغذية، ومنها أبحاث ترشيد استهلاك الطاقة في مصانع الأغذية والظروف المثلى لتشغيل خطوط الإنتاج من أجل توفير الطاقة، وتصميم خطوط للأغشية الطبيعية التي تستخدم في إطالة مدة صلاحية الخضر والفاكهة، وعملية ترشيد الطاقة وامتصاص الزيوت أثناء القلي، بالإضافة للعبوات الذكية والأغشية الطبيعية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية أثناء عملية التصدير.

إدارة المخلفات الزراعية

وأوضحت «سرور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» والمذاع على فضائية «DMC»، أن أبحاثها العلمية تضمنت أيضًا إدارة المخلفات الزراعية وتحويلها لمواد خام يمكن استخدامها في التعبئة والتغليف ومعالجة مياه صرف مصانع الأغذية، لافتة إلى أن المعهد يدعم مشروعات التخرج من خلال التدريب العملي وتوفير أحدث الأجهزة التي تمكن الطلاب والباحثين من إنجاز المشروعات.

مجمل الأعمال البحثية

وأشارت الدكتورة منال سرور إلى أن المؤسسة المانحة للجائزة تمنح الجائزة لابتكارات علمية أو مجمل الأعمال البحثية خلال مدة عمل الباحث، لافتة إلى أن الجائزة تمثل لها قيمة قد حققتها بعد سنوات من الجهد والعمل «جميل أن الإنسان يجد التقدير العلمي لجهده، وأتقدم بالشكر للوزير وعميد المعهد والقائمين على القطاع العلمي في ملف التغذية».