خريجو «آداب كفر الشيخ» يستعيدون ذكرياتهم في الجامعة: كانت أحلى مفاجأة

على الرغم من تخرجهم في الجامعة هذا العام، إلا أنهم ما زالوا متعلقين بالكلية التي تخرجوا فيها وبأستاذتهم الذين تلقوا العلم على أيديهم، 10 شباب من خريجي قسم الإعلام «شعبة الإذاعة والتليفزيون» بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، حرصوا على التواصل الدائم مع أستاذتهم الجامعيين، بل وأعدوا لهم مفاجأة من خلال زيارتهم للكلية، والخروج معا في شوارع مدينة كفر الشيخ.

«طلاب الأمس أخوات وأصدقاء اليوم، أحلى مفاجأة لما تلاقي الخريجين بتوعك جايين يقضوا يوم معاك عشان بس يفرحوك، هيفضل من أجمل الأيام اللي قضيتها في الفترة الأخيرة وبجد فرحوني جداً»، بهذه الكلمات بدأت الدكتورة إيمان حلمي سلامة، مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، حديثها لـ«الوطن».

أستاذة بـ"آداب كفر الشيخ": العلاقات الإنسانية بتدوم

وأضافت «سلامة»: «اللقاء كان مفاجأة، لقيتهم كلهم داخلين عليا المدرج قبل المحاضرة بيسلموا عليا وبيقولوا لي مستنينك تخلصي محاضراتك عاوزين نقضي اليوم معاكي، كانت فرحتي متتوصفش إنهم مش ناسيني وحريصين إنهم يفاجئوني ويفرحوني خاصة إن علاقتي بيهم الدراسية كدكتورة وطلبة انتهت بتخرجهم، ولكن دايماً العلاقات الإنسانية هي اللي بتدوم».

على الرغم من تخرج عشرات الدفعات من قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، إلا أن دفعة عام 2022 دفعة مميزة بحسب «سلامة»: «أنا مرتبطة بكل دفعات إعلام وليا في كل الدفعات خريجين إلى الآن بيزوروني وبيتواصلوا معايا باستمرار ومنهم كمان اللي أخد ماجستير وكنت معاه في كل الخطوات بدون ما أكون مشرفة عليه، ودفعة 2022 دي تحديداً متميزه جدًا وخلوقين وطموحين، ودايماً الدكتور لما يلاقي الطلبة اللي قدامه بيحبوا الدراسة والشغل العملي بيطلع أحسن ما عنده، والدفعة دي من الدفعات المبهجة الشاطرة اللي أنا فخورة بيهم جداً».

«لم الشمل» كان شعار اللقاء

اللقاء كان تحت شعار «لم الشمل» وفقاً لـ أحمد وليد السنكري، أحد خريجي قسم الإعلام: «رحنا مع الدكتورة إيمان مطعم في كفر الشيخ كُنا حاجزين فيه مسبقاً، واتصورنا وبعد كده نزلنا اتمشينا شوية وشربنا عصير قصب واتكلمنا في كل اللي حصل من بعد فترة التخرج».