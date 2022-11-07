مصرع شخص وإصابة صديقه في انقلاب سيارة ربع نقل بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب صديقه في حادث سير على طريق «طنطا - المحلة»، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانا يستقلانها بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ بوقوع حادث سير على طريق «طنطا - المحلة»، بدائرة مركز شرطة طنطا، وتبين حدوث حادث انقلاب سيارة ربع نقل، يستقلها شخصان، وتم نقلهما إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، لتلقي العلاج.

سرعة زائدة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن المتوفى يدعى علاء عزيز، وصديقه عماد شرف، والاثنان في العقد الثالث من عمرهما، ومقيمان في قرية الفرستق، بمركز بسيون، وبسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق انقلبت السيارة على طريق «طنطا - المحلة»، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني، وتم نقلهما إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث، ومعرفة ملابساتها، وما إذا كانت توجد شبهة جنائية في الحادث من عدمه.