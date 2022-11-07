«دافعي عن نفسك».. حملة في جامعة «الأقصر» لتعليم الفتيات فنون مواجهة التحرش

يبدو أن التوعية بمخاطر التحرش وقسوته على قلب وعقل نون النسوة لم يعد كافيا لمواجهة ذلك الجرم الذي ينخر في نسيج المجتمع فيدمره ببطء، ولكن صارت أيضا التوعية بكيفية مواجهة التحرش مهمة، سواء كانت نظرية او تطبيقية أسلحة تنقذ المجتمع من خطره.

وفي سبيل ذلك بدأت الدولة في اتخاذ الخطوات الفعلية، فكانت حملات التوعية التي تخاطب الجميع سواء كان رجال أو نساء مسؤولات عن تربية أطفال صغار بأهمية احترام الجنس الآخر والحفاظ على أخلاقيات المجتمع.

دافعي عن نفسك

ولم تقتصر تلك الحملات على وسائل الإعلام بل انتشرت في كل مكان، وكانت الخطوة التالية هي تقديم حملات مساعدة النساء على مواجهة التحرش، وكان آخر تلك الحملات والورش ما نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر تحت عنوان «دافعي عن نفسك» وهي موجهة لطالبات الجامعة، بهدف توعيتهن لمواجهة التحرش، وإكسابهن المهارات اللازمة للدفاع عن النفس من خلال تدريب نظرى وعملي.

واستعانت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الأقصر بشيماء عبدالحكم، المدربة بنادي التجديف الرياضي، بهدف تقديم التدريب العملي المناسب لكل طالبة.

وشهدت الورشة إقبالا كبيرا، فقد وصل عدد المشاركات إلى 25 طالبة من جامعة الأقصر، وتضمنت محاضرة نظرية عن التحرش، ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس ونقاط الضعف والقوة فى جسم الإنسان، واستخدام البيئة المحيطة كوسيلة مساعدة للدفاع عن النفس، والمسكات المختلفة والشائعة وطرق التخلص منها، بمشاركة 25 طالبة من جامعة الأقصر.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان رجب، منسق الوحدة، إن الكثير من الفتيات قد تتعرض للتحرش بمختلف أشكاله، أو التعدي من الآخرين: «قررت الوحدة تنظيم سلسلة من الورش التدريبية، لتعليم الفتيات، بعض تقنيات الدفاع عن النفس وحماية أنفسهن، ضد أشكال العنف المختلفة، فتعلم فنون الدفاع عن النفس يزيد من الشعور بالثقة بالنفس»