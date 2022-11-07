«المركز المصري الألماني» يعلن عن دورة «الإرشاد المهني» لشباب الأقصر

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة، لشباب وبنات محافظة الأقصر، تستهدف من خلالها الراغبين في الانخراط في سوق العمل، من خلال إنشاء مشروع خاص بهم، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها.

الدورة تقام خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري

نشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «من أكتر المواضيع اللي مش بنتكلم عنها في سوق العمل هو أهمية الإرشاد المهني ودوره في توجيهنا لتحقيق أهدافنا».

وأضاف المركز المصري الألماني، خلال المنشور: «لو أنت\ي حاسين بتشويش تجاه المجال اللي عايزين تشتغلوا فيه أو مش عارفين تختاروا المهنة المناسبة لمهاراتكم، التدريب ده مخصص ليكم، هيتم شرح طرق إزاي من خلالها تقدروا تحددوا أهدافكم المهنية وإزاي تختاروا المهنة الأنسب لتحقيقهم».

بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور أن فترة التدريب ستكون 5 أيام، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري، من الساعة 10 صباحاً حتى 5 عصرا، وذلك في قاعة تدريب المركز في جمعية المصري بمحافظة الأقصر.

وجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية، تأتي استكمالا للدورات التدريبية عدة، التي يتيحها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لشباب المحافظات، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال تأهيلهم لسوق العمل، وذلك ضمن خطة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، للحد من انتشار الهجرة غير الشرعية، وتوفبر البدائل المتاحة لشباب المحافظات، من خلال تأهيلهم لبدء مشروع خاص بهم.