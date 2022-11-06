«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس في شرم الشيخ طوال الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مدينة شرم الشيخ من المدن الساحلية الأكثر استقرارا في المناخ على مدار العام، إذ أنها مقصد سياحي هام في هذا الوقت من السنة، لأن الأجواء فيها خريفية مستقرة.

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية مع لمياء حمدين، «على مدار هذا الأسبوع، تتراوح درجات الحرارة بين 28 و29 درجة مئوية، والأجواء مستقرة تماما خلال فترات النهار والليل».

أجواء مائلة للحرارة نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الطقس خلال فترة النهار، فيه زيادة لفترات سطوع الشمس، والأجواء تكون مائلة للحرارة في فترات النهار، وفي فترات الليل وخاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة، والصغرى تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية على مدينة شرم الشيخ».

حالة الملاحة البحرية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الملاحة البحرية على البحر الأحمر معتدلة، وبالتالي فإن الأجواء مستقرة تماما، ويمكن الاستمتاع بحالة الطقس في مدينة شرم الشيخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27.