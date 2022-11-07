مغنية بريطانية تشيد بمؤتمر المناخ: حدث عظيم.. وأشعر برغبة في التواجد

جهود مكثفة شهدتها مدينة شرم الشيخ الخضراء، خلال الأشهر الماضية، استعدادا للحدث الأعظم الذي كانت تنتظره الدول؛ إذ تحولت إلى مدينة خضراء متكاملة، تسر الناظرين، الجميع يستعرض أرجائها كأنها لوحة فنية وقطعة من عمل عظيم، حتى جذبت آلاف من السائحين الذين وقعوا في غرامها وتغزلوا في تفاصيلها أكثر من سكانها المصريين.

على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، تقام جلسات وفاعليات مؤتمر قمة المناخ Cop27، بحضور رؤوساء الدول العربية والأجنبية، لتقديم حلول تنقذ البيئة من براثن التغيرات المناخية التي تسلبها خيراتها، وتؤثر على صحة الكائنات الحية، التي بدأت من أمس الأحد وستستمر حتى 18 من الشهر الجاري.

أغنية للتوعية بالتغير المناخي

لافتات وإشادات كثيرة لقيها تنظيم مؤتمر المناخ الذي تحتضنه مصر على أرضها، من داخل الدولة وخارجها.

المغنية البريطانية سلوى لورين، اختصت «الوطن» وأعلنت من خلالها عن طرحها لأغنية للتغير المناخي باسم «BLUE PLANET»، مشيدة بالحدث الأعظم في مصر، مؤكدة: «تغير المناخ اجتاح الكثير من البلاد في العالم، وأثر بالسلب على الكائنات البشرية والحيوانات، حتى اضطر البعض للنزوح من منازلهم قصرا للبحث عن مكان آمن للعيش بسلام».

متابعات للحدث لحظة بلحظة

«أتابع مؤتمر قمة المناخ COP27 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع والصحف الأجنبية والعربية.. أشعر بالحماس والرغبة في التواجد رفقة أهل مدينة شرم الشيخ»، عبارة ترجمت من خلالها المغنية البريطانية سلوى لورين، عن إشادتها بالحدث العالمي على أرض السلام: «الطبيعة الخلابة مبهرة، أعتقد أن معظم الدول معرضة بشدة لتغير المناخ خاصة موجات الحرارة والجفاف والعواصف الترابية، الأرض هي نعمة الحياة، متوازنة بشكل جميل تتمثل في المناظر الطبيعية الرائعة والحياة البرية، يجب أن نهتم بهذا الأمر إن كنا ممتنين، حينها ستقل الفيضانات والجفاف وستتحسن نوعية الهواء إذا بذلنا جهدا معا وبدأنا بذاتنا وحاربنا التلوث».