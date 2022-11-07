تجديد حبس المتهم بقتل صاحب مصنع حدادة في أكتوبر.. وقانوني يوضح العقوبة

خضع المتهم في قضية قتل صاحب مصنع حدادة في أكتوبر، اليوم الاثنين، لجلسة تحقيق، للدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم عامل بالمصنع ذاته، حدثت بينه والمجني عليه «صاحب المصنع»، مشادة كلامية، على إثرها ضرب الأول الأخير بآلة حادة في منطقة الرأس حتى سقط على الأرض غارقًا في دمائه، وفارق الحياة.

قانون عقوبة القتل العمد

وتحدث المحامي محمود عبدالله، عن تفاصيل عقوبة القتل العمد، كما نص عليها قانون العقوبات المصري، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»: نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد بالعثور على جثة داخل مصنع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث للتأكد من صحة البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين أن صاحب الجثة مالك مصنع حدادة في أكتوبر، ومصابا بعدة جروح في منطقة الرأس، وبها أثار دماء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات جرى تحديد مكان المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.