الفنان «السيد كابوريا»: الصداد والرداد والمغاوب والبومة.. أبرز أسماء فن السمسمية

فتح عينيه على حب فن السمسمية، فقرر أن يوهب حياته لها، مغنيا وصانعا، هو الفنان «صلاح عبدالحميد سيد آدم» والذي اشتهر بين المحيطين به وعشاقه بـ«سيد كابوريا» الذي يم يكتف بإتقان فنون غناء السمسمية، بل سعى إلى تعلم أصل المهنة، وكيفية صناعتها باعتبارها الآلة الشعبية الأولى لأهالي السويس ومدن القناة، فضلا عن حفظ أغانيها القديمة التراثية.

«كابوريا»: جاورت وصاحبت الكابتن غزالي شاعر المقاومة

عشق «صلاح»، فن السمسمية منذ كان عمره 11 سنة، حيث عمل على الانضمام لفرقة «ولاد الأرض» التي أنشأها الراحل الكابتن غزالي، شاعر المقاومة الشعبية، لافتاً أن فن السمسمية مكون من غناء وعزف وهو فن هادف يتناول عادات وتقاليد مدن القناة عموماً مثل الحنة في السويس، وفق حديثه لـ«الوطن»: «يتميز السوايسة ومدن القناة بفن السمسية بالإضافة إلى أن الفن الشعبي وفي مقدمته السمسمية لدعم الجنود في المعارك وكان داعماً قوياً بالكلمة لكفاح الأبطال على الجبهة وكان الفنى يحمل رسايل قوية ومؤثرة تشحن النفوس بالانتماء وحب الوطن وشاركت في جميع الاحداث في البلد، والسويس فيها أكبر عدد من عازفين السمسمية»

أنواع السمسمية كثيرة

أنواع السمسية بحسب «صلاح» كثيرة، حيث تتكون من 5 أوتار، الشرارة والصداد والرداد، والمغاوب والبومة: «وأي عدد يزيد في تلك الآلة عن 5 أوتار لايجعلها آلة سمسية، قد تكون قانون أو ربع أو ثمن قانو لأن فن السمسمية له آلة خاصة ولا يمكن أن تتغير»

الأنواع المنتشرة بحسب «صلاح»، هي طانبوه أفريقيا، طابور 6 أوتار، جدول 13 وتر،مرواس إيقاع عربي أفريقي، طبلة فخار جلد، طابور ظهر ترسه بحرية، دوف عادي، سمسمية 14 وتر، سمسمية 18 وتر، سمسمية 6 أوتار جلد، مظهر جلد قديم، سمسمية 24 وتر، مظهر جديد، دوف كبير، سمسميية 5 وتر، سمسمية 6 وتر.

سبب تسمية «صلاح» بـ«سيد كابوريا» أنه عندما أصيب بمرض الشديد ذهب لمقام السيد البدوين ودعا لنفسه بالشفاء، وبعد أن خف من مرضه، أطلق عليه من حوله «سيد»: «أما سبب لقب كابوريا فهو أنني كان لي أخ أخ لاعب في نادى السويس، أطلقت عليه الصحافة وقتها اسم كابوريا لأنه في إحدى المباريات الهامة كان قادما من بورسعيد وعنما قام بإخراج ملابسه الرياضية وجد زميله معاه كابوريا فنزلت مانشتات الصحف كابوريا يهزم القناة لأنه هو الذي أحرز الهدف»