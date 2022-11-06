15 معلومة عن جالا فهمي في ذكرى ميلادها.. 21 عملا خلال 15 سنة فن

تمر اليوم الذكرى الـ60 لميلاد الفنانة جالا فهمي، والتي رحلت منذ 10 شهور، الأمر الذي أثر بشكل كبير على المقربين لها في الوسط الفني وخارجه.

60 سنة على ميلاد جالا فهمي

وفي ذكرى ميلاد جالا فهمي، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها، في خلال السطور التالية:

- من مواليد 6 نوفمبر عام 1962.

- ابنة المخرج الكبير أشرف فهمي.

- درست بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

بدأت حياتها مذيعة

- بدأت عملها من خلال التلفزيون وتقديم برنامج يحمل اسم «الحل هو الحبل».

- أول مشاركتها السينمائية كانت من خلال فيلم «يوم مر يوم حلو» عام 1988 مع المخرج خيري بشارة، وجسدت دور مذيعة، والفيلم من بطولة فاتن حمامة، عبلة كامل، سيمون، محمد منير.

- وفي عام 1990 شاركت في الجزء الثالث من مسلسل ليالي الحلمية ولعبت دور فتاة اسمها سارة، وشاركت في مسلسل الوسية وجسدت شخصية فتاة أجنبية اسمها كاليوبي.

أول بطولة سينمائية من إخراج والدها

- وفي نفس العام منحها والدها المخرج أشرف فهمي فرصة البطولة السينمائية من خلال فيلم «إعدام قاضي» مع عزت العلايلي ويحيى الفخراني.

- كان والدها يخشى عليها من الفشل وعدم النجاح، لأن ذلك سيكون مأساة حياته.

- تزوجت نحو 4 مرات، من بينها الموسيقار الكبير عمر خيرت والد ابنها الوحيد.

- رصيدها الفني نحو 21 عملًا فنيًا.

- من أبرز الأفلام التي شاركت بها «الحب في طابا، سمكة و4 قروش، طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، كيد العوالم، بنات في ورطة».

- آخر ظهور سينمائي لها عام 2003 من خلال فيلم «أول مرة تحب يا قلبي» مع تامر عبدالمنعم.

- اختفت من الساحة الفنية استمر نحو 19 عامًا.

- أكد شقيقها مصطفى فهمي، في تصريحات تليفزيونية، عدم وجود أسباب واضحة وراء اعتزالها الفن في عِز شهرتها ونجاحها، ورفضت كل السيناريوهات التي عرضت عليها حتى تعطي الفرصة للأجيال الجديدة.

- توفيت يوم 26 فبراير عام 2022 إثر جلطة في القلب.