أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8-11-2022 في مصر

استقرار واضح شهدته أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، وذلك داخل الأسواق المحلية ومحلات بيع الدواجن بكافة أشكالها ومشتقاتها، حيث تراوح سعر الكيلو من الفراخ البيضاء بين 38 لـ42 جنيها، كماتشهد الفراخ البيضاء تشهد إقبالا من جانب المواطنين، لانخفاض سعرها عن اللحوم الحمراء.

من خلال المتابعة اليومية لجميع أسعار السلع والمنتجات بالأسواق، ترصد «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم 8-11-2022 فى مصر.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن البيضاء داخل المزرعة، سجلت نحو 33 جنيهًا، دون أي تكاليف للنقل، فى حين يصل سعر بيعها للمستهلك في المحلات المختلفة نحو 38 جنيها، فى حين بلغ اليوم الثلاثاء سعر الفراخ البلدي بين 48 لـ50 جنيها للكيلو، من داخل المزراعة، ويصل للمستهلك بسعر 52 إلى 54 جنيهًا، وذلك بعد تكاليف النقل، أما الدواجن الساسو نحو 42 جنيها للكيلو فهي تصل للمستهلك اليوم الثلاثاء بنحو 50 جنيها.

أسعار الدواجن البيضاء

- ترواح سعر كيلو الأوراك من 40 إلى 42 جنيهًا.

- كيلو الأوراك المخلية يتراوح بين 65 و78 جنيهًا.

- كيلو الهياكل تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة تراوح بين 25 إلى 30 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم من 38 إلى 46 جنيهًا.

- كيلو الدبابيس تراوح بين 40 لـ42 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه تراوح بين 85 لـ100 جنيهًا.

- كيلو الشيش البانية بين 90 و100 جنيه.

- صدور الدواجن بالعظم بين 65 إلى 70 جنيهًا.