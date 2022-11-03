أسعار الدواجن اليوم الخميس 3 -11-2022 في مصر

استقرار طفيف شهدته أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 3-11-2022 بالأسواق المحلية والمحلات التجارية المختلفة، خلال الساعات الأخيرة، حيث سجل سعر الكيلو من الفراخ البيضاء بين 37-38 جنيها، وترتب عليه استقرارا طفيفا أيضًا في أسعار بيع مشتقات الدواجن المختلفة، والتي تشهد إقبالا يوميا وكبيرا من جانب المواطنين، الذين يفضلون شراء اللحوم البيضاء بسبب توفرها بكثرة في الأسواق وانخفاض أسعارها بشكل كبير عن اللحوم الحمراء.

لذا ومن خلال المتابعة اليومية التي تحرص عليها «الوطن» فيما يتعلق بمتابعة جميع الأسعار السلع الغذائية بشكل يومي في الأسوق، نرصد من خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم 3-11-2022 فى مصر.

أسعار الدواجن اليوم 4-11-2022

وفقا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الدكتور عبدالعزيز السيد لـ«الوطن»، فإن أسعار الفراخ البيضاء داخل المزرعة، ودون تكاليف النقل، سجلت نحو 33 جنيهًا، بينما سجل سعر وصولها للمستهلك في المحلات المختلفة نحو 38 جنيها، مشيرًا إلى أن سعر الفراخ البلدي بلغ 48 جنيها للكيلو داخل المزراعة، ويصل للمستهلك بسعر 50 إلى 52 جنيهًا، وفق للمكان والمحافظة وتكلفة النقل، أما الدواجن من النوع الساسو فهي تصل للمستهلك بنحو 50 جنيها؛ إذ أن سعرها بالمزرعة بلغ نحو 42 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحلات التجارية

- ترواح سعر كيلو الأوراك من 40 إلى 49 جنيهًا.

- كيلو الأوراك المخلية يتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

- كيلو الهياكل تراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- سعر كيلو الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 إلى 46 جنيهًا.

- كيلو الدبابيس تراوح بين 62 - 70 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه بين 95 و110 جنيهًا.

- كيلو الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

- صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.