غازتك وتوتال تخططان لإنشاء محطات جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

وقع «بيامي أوفن» بصفته العضو المنتدب لشركة توتال للطاقات وهي إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في مصر، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك وهي إحدى شركات قطاع البترول، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لإضافة تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات الوقود التابعة لها.

وجاء ذلك البروتوكول في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسىي، بالبدء في تنفيذ المشروع القومي للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية، وذلك تماشياً مع المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

المرحلة الأولى تقدر بـ 10 محطات

ويعد البروتوكول نموذج للتوسع بين شركات قطاع البترول والقطاع الخاص، فقد تم الاتفاق على البدء في المرحلة الأولي من إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط بعدد في حدود 10 محطات تليها مراحل أخري تستهدف معظم محطات شركة توتال للطاقات في مختلف أنحاء الجمهورية.

توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي

ومن جانبه قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، إن توقيع هذا البروتوكول بين شركة غازتك وشركة توتال للطاقات يأتي في إطار التوجيهات المستمرة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف فرحات، أن التعاون المثمر مع شركة توتال للطاقات في هذا الخصوص سوف يتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات شركة توتال للطاقات والتي تتمتع بشبكة محطات واسعة وفي مواقع متميزة على مستوى الجمهورية الأمر الذي من شأنه دعم توفير خدمات التموين بالغاز الطبيعي للعملاء على نطاق واسع وكذلك تعزيز جهود الحفاظ على البيئة وجودة الهواء في المدن المصرية.

توسيع شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي

من جانبه قال «بيامي أوفن» العضو المنتدب لشركة توتال للطاقات، إنه تماشيًا مع التحول الذي تشهده شركة توتال للطاقات وطموحنا في الاضطلاع بدور مؤثر على المستوى العالمي في تحول الطاقة، فإنه يسعدنا الشراكة مع شركة غازتك من خلال توقيع اتفاقية تعاون معها للإسهام في استراتيجية الحكومة المصرية ومشروعها الوطني الهادف إلى توسيع شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء مصر.

وأوضح أوفن، أن التعاون للمساهمة في التنمية المستدامة لكوكب الأرض الذي يواجه تحديات مناخية، فإننا نتقدم اليوم سويًا وقدمًا للأمام من خلال منتجاتنا وخدماتنا إلى طاقات جديدة، وسنكون الشريك الموثوق به لجميع عملائنا من الأفراد والمهنيين على حد سواء من خلال الاستماع إليهم وتقديم الدعم الجاد لهم في تحولهم نحو استخدام المزيد من الطاقات ووسائل النقل الإيجابية.

وأشار أوفن، إلى أن هذا الاتفاق سوف يسهم في نشر خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي على نطاق واسع خاصة في ظل التوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتوفير خدمات التموين بالغاز الطبيعي.

العام الحالي سيشهد نتائج جهود وزارة البترول

ومن ناحية أخرى، من المخطط أن يشهد العام الحالي نتائج الجهود الموسعة التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في إدراج نشاط الغاز الطبيعي بجميع المحطات على مستوى الجمهورية.

وتستهدف تعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي مع مراعاة تنفيذ أحدث التقنيات المتبعة في العالم في هذا المجال ومنها استخدام أول محطة متنقلة في مصر والشرق الأوسط لتموين مختلف أنواع السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط وذلك في الأماكن البعيدة عن الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه لتحديد أماكن المحطات التي تقوم بالتموين للجمهور.