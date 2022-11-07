ضبط أكثر من 71 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 71434 مخالفة مرورية متنوعة.

16747 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

وجاءت المخالفات كالتالي: 16747 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 800 مخالفة السير بدون تراخيص، 3 دراجات نارية مخالفة، 17 مخالفة موقف عشوائي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.