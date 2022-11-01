حالات سحب رخصة القيادة.. أبرزها تجاوز السرعة المقررة والأنوار المبهرة

أخطاء كثيرة يقع فيها سائق السيارة، ويخالف فيها قانون المرور، فيتعرض لسحب رخصة القيادة من قبل ضابط المرور، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية الحالات والأخطاء المخالفة لقانون المرور، والمتسببة في سحب رخصة القيادة:

1- سماح السائق لركوب الأشخاص على أحد الأجزاء الخارجية للمركبة.

2- قيادة السيارة في الليل دون استعمال الأنوار الأمامية والخلفية الحمراء، حتى ولو كان عدم استعمالها يرجع لعدم وجودها بالمركبة أو صلاحيتها من الأساس.

3- استعمال السائق لأنوار مبهرة للبصر والمخالفة للمقرر استعمالها.

4- استعمال السائق السيارة فى الغرض غير المخصص لها والمبين في رخصتها.

5ـ وقوف السيارة في الليل وسط الطريق والأماكن غير المضاءة، دون إضاءة لأنوار الحمراء الخلفية والأنوار الصغيرة الأمامية، أو حتي عاكس الأنوار المقررة.

6- عدم التزام السائق بالجانب الأيمن من الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.

7- ترك السيارة في الطريق العام في حالة تسبب تعطيل المرور أو تعرض حياة الغير أو الأموال الخاصة به للخطر، وعدم اتباع أي تعليمات لرجال المرور بتنظيم السير.

8- عدم إبلاغ السائق الجهات المختصة عن أي حادث وقع له، ونتج عنه أي إصابات للركاب، ولم يهتم بأمرهم أو نقلهم إلى أقرب مستشفي إذا ألزم الأمر.

9- قيادة سيارة آلية بسرعة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

10- قيادة السيارة برخصة لا تجيز قيادتها.

11ـ قيادة سيارة غير مرخصة، أو منتهية أو سحب لوحاتها المعدنية.