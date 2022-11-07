ضبط 12 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص في مدينة الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، في مدينة الشروق بالقاهرة، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 4 أطنان زيت طعام

وعثر بداخل المخزن على 4 أطنان زيت طعام، و3.6 طن ملح طعام، و2.8 طن مكرونة، و1.3 طن خل طعام، و500 كيلو دقيق، و80 كيلو أرز بسمتي، بإجمالي 12.280 طن مواد غذائية، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، واعترف بإدارته المخزن، بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.