ضبط 28 كيلو حشيش وبانجو وهيروين وتنفيذ 63 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 100 قطعة سلاح ناري بحوزة 73 متهما، وتنفيذ 62745 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 152 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات عن ضبط 152 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 165 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,360 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 4,480 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 8,426 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 1,625 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,230 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 285 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 222 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جراما، و1564 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 20 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 12 متهما، فضلا عن ضبط 208 دراجات نارية مخالفة، وضبط 21032 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.