اليوم.. محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة في قضية «جلب مواد مخدرة»

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 18 متهما يحملون جنسيات مختلفة، بتهمة جلبهم موادا مخدرة من خارج البلاد، بغرض تهريبها إلى الداخل.

المتهمين في القضية

وجاء في أمر الإحالة رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهمين «عليان. س، وشهرته عيد، 50 عاما، عامل زراعي»، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهى ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، «أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت»، «محمد. ع، 24 عاما، هارب»، «يوسف. ع، 21 عاما، هارب»، «محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي»، «رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي»، «راضي. س، 42 عاما، سائق»، «حسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس»، «أخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل»، «عبدالعزيز. ع، 15 عام طالب، وأخر أجنبي، 55 عاما، منجد».

جلب مواد مخدرة من خارج البلاد

وقام أيضًا المتهمون، «أيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية»، «عبدالله. إ، 18 عاما، غفير»، «حسن. م، 25 عاما، طالب»، لقيامهم في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر، بتشكيل وتأليف عصابة تولى إدارتها الأول وانضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب مواد مخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة أسلحة نارية وذخائر

وقام المتهمون أيضًا بحيازة وإحراز جوهر مخدر «هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين»، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز المتهمين وأحرزوا سلاحًا ناريًا «بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش»، فضلا عن حيازتهم ذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.