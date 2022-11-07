رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر العليا وطرق الدفع

أتاحت شركة كهرباء مصر العليا التي تغطي محافظات صعيد مصر، رابطا على موقع الشركة؛ للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطنين، التي تحدد استهلاك كل مشترك بالكيلو وات وقيمة الاستهلاك؛ توفيرا لوقت وجهد مواطني صعيد مصر الذين تشملهم الخدمة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

وأتاحت شركة كهرباء مصر العليا، رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية على موقع الشركة من هنا، ويوضح الرابط استهلاك كل مشترك وعنوان عداد الكهرباء تفصيليا وقيمة الاستهلاك الشهري والشريحة الاستهلاكية، التي يقع بها المشترك فضلا عن الاسم الرباعي للمشترك بالخدمة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية وإنشاء حساب

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية للمواطنين على موقع الشركة عبر خطوات، حيث يتم الدخول على موقع الشركة واختيار الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وكتابة الرقة السري لكل مشترك، حيث ينشئ المشترك حسابا خاص به على موقع شركة كهرباء مصر العليا من هنا، وتتيح الشركة خاصية إنشاء حساب لكل مستخدم يوضح فاتورة الكهرباء الشهرية.

تسديد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

ومازالت تسعي شركة كهرباء مصر العليا لتوفير إمكانية تسديد فاتورة الكهرباء الشهرية لمشتركيها إلكترونيا عبر موقع الشركة، حيث المتاح حاليا الاستعلام فقط مع التنوية بتوفير خدمة التسديد الإلكتروني قريبا.

طرق تسديد فاتورة الكهرباء

ويوجد عدة طرف لتسديد فاتورة الكهرباء لمواطني كهرباء مصر العليا منها التوجه لمقر الشركة أو من خلال مندوبي الشركة، أو التسديد إلكتروني عبر شركات الاتصال وشركات الدفع الفوري.