خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا وحساب الاستهلاك

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر موقعها الرسمي، عن عدد من الخدمات المُقدمة إلكترونيا للمواطنين، ومنها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، ويسعى الكثيرون من المواطنين بعد انتهاء شهر أكتوبر لمعرفة استهلاك الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيا

- الخطوة الأولي: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا.

- الخطوة الثانية: اختيار زر «الخدمات».

- الخطوة الثالثة: اختيار «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

- الخطوة الرابعة: إدخال رقم السداد المكون من 14 رقما.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول من خلال تحميل تطبيق «شكاوي فواتير الكهرباء»، الذي يتيح عدد من الخدمات للمواطنين، ويمكن تقديم شكاوي خاصة بفاتورة الكهرباء من خلال التطبيق عن طريق تصوير الفاتورة والضغط على زر «حمل الفاتورة من هنا» وتصوير عداد الكهرباء، وتظهر رسالة بعدها تفيد بنجاح تقديم الشكوي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركات التوزيع

- الخطوة الأولي تشمل معرفة الشركة التابع لها من خلال فاتورة الكهرباء وعددها 9 شركات، وهي: «القناة لتوزيع الكهرباء - جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - البحيرة لتوزيع الكهرباء - شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

- الخطوة الثانية الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة التابع لها.

- الخطوة الثالثة اختيار زر«الخدمات» من خلال الموقع الرسمي للشركة.

- الخطوة الرابعة اختيار زر «الاستعلام عن الفاتورة».

- الخطوة الخامسة إدخال رقم السداد والضغط على زر «استعلام».

خطوات حساب استهلاك الكهرباء

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر موقعها الرسمي، أنه يمكن حساب استهلاك الكهرباء من خلال الدخول على بوابة «الخدمات» واختيار زر«احسب استهلاكك» واتباع الآتي:

- اختيار عدد الأيام لحساب الاستهلاك وادخال عدد الوحدات من كل جهاز.

- ادخال عدد ساعات الاستهلاك في اليوم الواحد لهذه الواحدة.

- يظهر إجمالي الكيلووات المستخدمة لكل جهاز، وفي أسفل الصفحة يظهر إجمالي الاستهلاك لكل الأجهزة.