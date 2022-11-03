رابط تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022.. اعرف الخطوات

تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رابط تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022، من أجل معرفة الفواتير المستحقة على المستهلكين بمختلف محافظات الجمهورية وتسهيل دفعها بشكل إلكتروني بدلا من الذهاب إلى فروع الشركة والاستعلام أو انتظار المحصل كما كان يحدث في السابق.

وفي السطور التالية نقدم رابط تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 وشرح تفصيلي للخطوات الخاصة بالاستعلام.

رابط تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022

ويمكن الدخول على رابط رابط تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء واتباع بعض الخطوات.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالصور

الدخول على رابط تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022.

النقر على خيار خدمات، وبعدها ستظهر لك العديد من الشركات، قم باختيار القطاع أو الشركة التابع لها.

2- اختر الفرع التابع لك «مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى».

3- كتابة اسم المحافظة.

4- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

5- وفي النهاية انقر على أمر إظهار الفاتورة، ستظهر لك آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين.

6- في حال اتباعك للخطوات السابقة ولم تظهر لك الفاتورة راجع بياناتك جيدا، وحاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك، وابدأ الاستعلام من جديد.

طرق الدفع أونلاين

- يمكن دفع الفاتورة أون لاين عن طريق الدفع بالفيزا، أو من خلال الدفع الإلكتروني من خلال مراكز الدفع الفوري السريع، بعد معرفة قيمة الفاتورة.

- التوجه إلى «مكاتب البريد - فوري-مصاري - Bee سداد - أمان - وقتي - ممكن- تمام - ضامن – البنك الزراعي».